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Общество

Путин проведет заседание Госсовета по вопросам экологического развития

00:2227.12.2016
15800
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Госсовета по вопросам экологического развития России.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе заседания планируется обсудить роль и место РФ в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны — снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов.

"На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ", — говорится в сообщении.

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© Фото: ГВСУ СКРФ
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Как отметили в Кремле, с основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию.

Важный вопрос

На прошлой неделе в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что экологическое состояние России остается одним из самых важных вопросов государства.

По его словам, лучшим доказательством того, что западный мир заботится о сокращении выбросов в атмосферу, являются Парижские соглашения по климату и усилия Франции в этой связи.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября. Россия подписала, но не ратифицировала его. Предполагается, что эта ратификация может произойти после 2020 года.

Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН 12 декабря 2015 года согласовали первое глобальное, юридически обязывающее соглашение о предотвращении изменений климата, получившее название Парижское соглашение.

Территория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Тимин
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Более 60 участников, на которых приходится более 55% глобальных выбросов, ратифицировали этот договор, и он вступил в силу. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления, но не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Инициативы

В начале декабря российский лидер посетил совместное предприятие ЧТПЗ и Роснано "Этерно" в Челябинской области. Тогда Путин отметил, что экологические проблемы в России быстро не решить, но нужно стимулировать предпринимателей применять новейшие технологии.

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© РИА Новости. Владимир Смирнов
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На следующий день губернатор региона Борис Дубровский сообщил, что Челябинская область нашла поддержку своих экологических инициатив у президента.

По словам главы области, регион весь год настойчиво выходил с экологическими инициативами на федеральный уровень. По словам губернатора, Путин недвусмысленно дал понять, что управление экологическими рисками должно находиться в компетенции региональных властей.

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