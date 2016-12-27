Путин проведет заседание Госсовета по вопросам экологического развития

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Госсовета по вопросам экологического развития России.
"На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ", — говорится в сообщении.
Важный вопрос
На прошлой неделе в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что экологическое состояние России остается одним из самых важных вопросов государства.
По его словам, лучшим доказательством того, что западный мир заботится о сокращении выбросов в атмосферу, являются Парижские соглашения по климату и усилия Франции в этой связи.
Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН 12 декабря 2015 года согласовали первое глобальное, юридически обязывающее соглашение о предотвращении изменений климата, получившее название Парижское соглашение.
Инициативы
В начале декабря российский лидер посетил совместное предприятие ЧТПЗ и Роснано "Этерно" в Челябинской области. Тогда Путин отметил, что экологические проблемы в России быстро не решить, но нужно стимулировать предпринимателей применять новейшие технологии.
По словам главы области, регион весь год настойчиво выходил с экологическими инициативами на федеральный уровень. По словам губернатора, Путин недвусмысленно дал понять, что управление экологическими рисками должно находиться в компетенции региональных властей.