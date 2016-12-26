Петиция с призывом лишить Рынску гражданства собрала почти 50 тысяч голосов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Петиция на сайте change.org с требованием лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску собрала 47 тысяч голосов (на 23.55 мск).

Обращение было создано в связи с резонансным заявлением Рынски по поводу катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем. В своей записи в Facebook Рынска поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, которых назвала "НТВошками".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски "проявлениями сумасшествия. По его мнению, "абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения".

Ранее между светской обозревательницей и журналистами телеканала НТВ произошел конфликт. Рынска в 2014 году была приговорена к году исправительных работ за то, что она избила корреспондента НТВ и повредила видеокамеру.

В России онлайн-петиции рассматриваются властями при условии, что они набрали не менее ста тысяч подписей на портале "Российская общественная инициатива" (РОИ). Такие обращения анализируются группами экспертов, которые наделены правом рекомендовать их Госдуме для рассмотрения.