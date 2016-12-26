В Чувашии прошел митинг в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Митинг в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей на Черном море утром 25 декабря, прошел в столице Чувашии — Чебоксарах 26 декабря, сообщила пресс-служба органов власти республики.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Сегодня в Чебоксарах состоялся траурный митинг в память о жертвах катастрофы. На борту воздушного судна были молодой певец и режиссёр Максим Иванов и студент I курса факультета искусств Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов, жизнь и творчество которых связаны с Чувашией", — говорится в сообщении органов власти Чувашии.

Иванов родился в 1982 года в Уфе, а с 2005 года обучался в Чувашском государственном институте культуры и искусств в Чебоксарах в классе заслуженного деятеля искусств РФ профессора Станислава Кондратьева, параллельно работал в Чувашском государственном театре оперы и балета.

В классе Кондратьева также обучался и Кочемасов. На митинге педагог с теплотой вспоминал своих учеников. "У Максима была цель двигаться вперед и вперед. Он был целеустремленным человеком. Хотел стать специалистом в своем деле. Мечтал переехать в Чувашию. Андрей тоже был очень талантливым…", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.

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