В Чувашии прошел митинг в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Митинг в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей на Черном море утром 25 декабря, прошел в столице Чувашии — Чебоксарах 26 декабря, сообщила пресс-служба органов власти республики.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
"Сегодня в Чебоксарах состоялся траурный митинг в память о жертвах катастрофы. На борту воздушного судна были молодой певец и режиссёр Максим Иванов и студент I курса факультета искусств Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов, жизнь и творчество которых связаны с Чувашией", — говорится в сообщении органов власти Чувашии.
Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.
Иванов родился в 1982 года в Уфе, а с 2005 года обучался в Чувашском государственном институте культуры и искусств в Чебоксарах в классе заслуженного деятеля искусств РФ профессора Станислава Кондратьева, параллельно работал в Чувашском государственном театре оперы и балета.
В классе Кондратьева также обучался и Кочемасов. На митинге педагог с теплотой вспоминал своих учеников. "У Максима была цель двигаться вперед и вперед. Он был целеустремленным человеком. Хотел стать специалистом в своем деле. Мечтал переехать в Чувашию. Андрей тоже был очень талантливым…", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.
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