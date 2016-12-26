В Москве на новых платных парковках зафиксировано 5 тыс парковочных сессий

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти пять тысяч парковочных сессий зафиксировано на новых участках для платной парковки в Москве в первый день после их введения, сообщает в понедельник пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В первый день после расширения зоны платных парковок на новых участках было зафиксировано порядка 5 тысяч парковочных сессий. При этом 98% оплат произведено через мобильные устройства: с помощью приложения "парковки Москвы" и смс-сообщений", — говорится в сообщении.

На участках, где были организованы платные парковки, пешие инспекторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" раздают брошюры с информацией о расширении и помогают автомобилистам оплатить стоянку. В брошюрах содержится подробная карта с новыми участками платной парковки, правила оформления резидентных разрешений, условия для других категорий граждан, имеющих право на льготную парковку, а также результаты, которых удалось добиться городу благодаря платной парковке.

Распространять брошюры инспекторы будут до 30 декабря‬. Кроме того, с 26 декабря начал работать сервис поиска улиц, которые вошли в новую зону платной парковки.

"Чтобы узнать, входит ли улица в новую зону парковки, достаточно ввести ее название в специальное поле на сайте. Если улица включена в новую территориальную зону, то система покажет район, номер парковочной зоны и стоимость часа стоянки на данном участке", — пояснили в пресс-службе.

Новые зоны платной парковки появились на 206 улицах в 47 районах Москвы 26 декабря. Платная парковка была введена в местах наибольшего скопления транспорта — вблизи крупных торговых и бизнес центров, станций метро и остановок наземного транспорта.

Как пояснили ранее в московском департаменте транспорта, при выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, там местные жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя. Стоимость часа парковки на новых участках составляет 40 рублей.