В сети появилась петиция с требованием лишить Божену Рынску гражданства

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На портале change.org опубликована петиция с требованием лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску.

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление Рынски, которое она опубликовала в воскресенье в Facebook. Комментируя крушение самолета Ту-154 над Черным морем, Рынска поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, которых назвала "НТВошками".

В 2014 году между Рынской и журналистами телеканала произошел конфликт. Она избила корреспондента НТВ, пытавшегося взять у нее интервью, и повредила видеокамеру. Суд приговорил Рынску к году исправительных работ.

Как вы относитесь к скандальному высказыванию Божены Рынски о погибших журналистах? За такие слова нужно отвечать перед законом

Человек на свой страх и риск может говорить что угодно

Кто такая Божена Рынска? 78470

Высказывание Рынски вызвало в обществе резкое осуждение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова "уродливыми проявлениями сумасшествия" и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

В России интернет-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набирают сто тысяч подписей на портале "Российская общественная инициатива" (РОИ). Такие обращения анализируются экспертными группами, которые наделены правом рекомендовать их Госдуме для рассмотрения.