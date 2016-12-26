При крушении самолета Ту-154 в Сочи погибли 64 музыканта ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, одного из самых уважаемых военных оркестров мира. В память о них мы собрали самые запоминающиеся выступления "александровцев".
Подарок для Ватикана и покорение Америки: как "александровцы" завоевали мир
При крушении самолета Ту-154 в Сочи погибли 64 музыканта ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, одного из самых уважаемых военных оркестров мира. В память о них мы собрали самые запоминающиеся выступления "александровцев".
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