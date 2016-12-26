Власти Кубани выплатят миллион рублей семье погибшего при крушении Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Краснодарский край выплатит миллион рублей компенсации семье кубанца, погибшего при крушении Ту-154, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Краснодарский край выплатит миллион рублей компенсации семье кубанца, погибшего в авиакатастрофе Ту-154", – говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее решение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил в понедельник в Сочи.

По данным региональных властей, уроженец Лабинска Михаил Васин, вокалист ансамбля имени Александрова, погиб в самолете со своей невестой Ралиной Гильмановой накануне свадьбы.

Михаил Васин, 1991 года рождения, закончил общеобразовательную школу в Лабинске, а также местную школу искусств по классу фортепиано и вокалу. Музыкальное образование продолжил в училище им. Римского-Корсакова в Краснодаре и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Семья участника ансамбля имени Александрова проживает в Лабинске. У Михаила остались мать, старший брат и бабушка.

Кроме того, как отмечают кубанские власти, среди погибших в авиакатастрофе был уроженец Армавира (Краснодарский край), второй пилот самолета Александр Ровенский. Летчик родился на Кубани в 1983 году, через три года его семья выехала за пределы края.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.