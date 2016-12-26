Педагог вспоминает, каким был погибший в Сочи солист Евгений Булочников

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Солист ансамбля песни и пляски имени Александрова Евгений Булочников, находившийся на борту потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, запомнился педагогам Воронежского областного училища культуры, где учился артист, доброжелательным, общительным и оптимистично настроенным человеком, рассказала РИА Новости заместитель директора училища по воспитательной работе Наталья Семенова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Среди находившихся на борту самолета артистов ансамбля имени Александрова был выпускник Воронежского областного училища культуры имени Суворина Евгений Булочников.

В понедельник в фойе училища показывается видеозапись исполнения Булочниковым "Случайного вальса". Рядом стоят портрет артиста и цветы.

"Все ревут… Друг другу все воскресенье перезванивали преподаватели: "Слышали?" — "Слышали", — рассказывает Семенова.

По ее словам, Булочников учился на оркестровом отделении с 2001 по 2005 годы. "Учился на четыре и пять. И школу закончил так же. К нам он поступил на базе девяти классов. Доброжелательный, общительный, такой оптимистично настроенный человек. Добрый, отзывчивый", — сказала она.

Семенова рассказала, что после окончания училища Булочников "прослушался" в Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова. "И его приняли туда", — вспоминает она. Затем Булочников поехал на прослушивание в ансамбль имени Александрова, и остался там служить.