Педагог вспоминает, каким был погибший в Сочи солист Евгений Булочников

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Солист ансамбля песни и пляски имени Александрова Евгений Булочников, находившийся на борту потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, запомнился педагогам Воронежского областного училища культуры, где учился артист, доброжелательным, общительным и оптимистично настроенным человеком, рассказала РИА Новости заместитель директора училища по воспитательной работе Наталья Семенова.
Среди находившихся на борту самолета артистов ансамбля имени Александрова был выпускник Воронежского областного училища культуры имени Суворина Евгений Булочников.
В понедельник в фойе училища показывается видеозапись исполнения Булочниковым "Случайного вальса". Рядом стоят портрет артиста и цветы.
"Все ревут… Друг другу все воскресенье перезванивали преподаватели: "Слышали?" — "Слышали", — рассказывает Семенова.
По ее словам, Булочников учился на оркестровом отделении с 2001 по 2005 годы. "Учился на четыре и пять. И школу закончил так же. К нам он поступил на базе девяти классов. Доброжелательный, общительный, такой оптимистично настроенный человек. Добрый, отзывчивый", — сказала она.
Семенова рассказала, что после окончания училища Булочников "прослушался" в Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова. "И его приняли туда", — вспоминает она. Затем Булочников поехал на прослушивание в ансамбль имени Александрова, и остался там служить.