Введение "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих детей, отложили

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Вступление в силу постановления правительства РФ об отмене "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих организованные группы детей, отложили с 1 января на 1 июля 2017 года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Как стало известно РСТ, выход постановления затягивается в связи с изменившимися обстоятельствами.
"Требование к возрасту автобусов с 1 января будет отменено, но пока только до 1 июля 2017 года. За это время планируется ввести обязательное лицензирование перевозок детских групп. И только потом, как предполагается, "возрастной ценз" будет отменен совсем", — говорится в сообщении.
Эксперты турбизнеса убеждены, что для установления ограничения по году выпуска автобусов нет технических оснований. По их словам, нет объективных данных о том, что после какого-то определенного периода эксплуатация автобуса становится опасной, если машина нормально обслуживалась. При этом под запрет автоматически попадают не менее 70% всех имеющихся в России автобусов большой вместимости, которые на сегодня заняты перевозкой детей. Также, полагают в РСТ, нет и экономических оснований: поскольку сделать покупку нового автобуса рентабельной удастся лишь при увеличении втрое цен на их услуги.