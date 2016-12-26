Введение "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих детей, отложили

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Вступление в силу постановления правительства РФ об отмене "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих организованные группы детей, отложили с 1 января на 1 июля 2017 года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Постановление о внесении изменений в правила организованной перевозки группы детей автобусами было принято летом 2015 года. Требование использовать для организованной перевозки групп детей только автобусы возрастом не более 10 лет должно было вступить в силу с 1 июля 2015 года, но было перенесено на 1 января 2017 года.

Как стало известно РСТ, выход постановления затягивается в связи с изменившимися обстоятельствами.

"Требование к возрасту автобусов с 1 января будет отменено, но пока только до 1 июля 2017 года. За это время планируется ввести обязательное лицензирование перевозок детских групп. И только потом, как предполагается, "возрастной ценз" будет отменен совсем", — говорится в сообщении.

Глава Совета регионов РСТ Ольга Санаева в этой связи рекомендовала туроператорам не расслабляться, продолжать сбор статистических данных о том, какие в каждом регионе задействованы автобусы в сегменте организованной перевозки детей, сколько таких автобусов и каково их техническое состояние.

Эксперты турбизнеса убеждены, что для установления ограничения по году выпуска автобусов нет технических оснований. По их словам, нет объективных данных о том, что после какого-то определенного периода эксплуатация автобуса становится опасной, если машина нормально обслуживалась. При этом под запрет автоматически попадают не менее 70% всех имеющихся в России автобусов большой вместимости, которые на сегодня заняты перевозкой детей. Также, полагают в РСТ, нет и экономических оснований: поскольку сделать покупку нового автобуса рентабельной удастся лишь при увеличении втрое цен на их услуги.