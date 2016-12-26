Медведев поручил подготовить предложения организации системы эпидемнадзора

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору до 15 марта 2017 года подготовить предложения по организации системы эпидемического надзора, сообщается в понедельник на сайте правительства РФ.

"Роспотребнадзору (Анне Поповой), Минздраву России (Веронике Скворцовой) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить предложения по организации системы эпидемического надзора, включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Срок – до 15 марта 2017 года", — говорится в сообщении.