Лужков рассказал, что чувствует себя нормально, но пока остается в больнице

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный с воспалением легкого, сообщил, что чувствует себя нормально, и хотя все еще находится в больнице, намерен закончить необходимые медицинские процедуры и уже во вторник отправиться кататься на лыжах.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 80-летний экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.

"Нормально все", — сказал Лужков РИА Новости в ответ на вопрос о самочувствии.

Он посетовал, что некоторые журналисты, сообщив о якобы тяжелом состоянии, устроили, по его словам, "веселую жизнь": экс-мэру стало поступать множество звонков, мешавших спокойно восстанавливать здоровье.

"Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", — сказал Лужков, подчеркнув, что здесь нет совершенно ничего особенного.