В Москве намерены увековечить память погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Московской городской думе готовы рассмотреть все поступающие предложения по увековечению памяти погибших в авиакатастрофе под Сочи правозащитницы Елизаветы Глинки и артистов Ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"На борту разбившегося самолета находилось более 90 человек — военные, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ – они летели в Сирию с благородной миссией. Все они внесли огромный вклад — каждый в своей сфере — в развитие культуры, благотворительность. Память об этих людях должна сохраниться. Конечно, лучшим увековечением памяти ансамбля станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение работы организации. Если предложения по увековечению памяти к нам поступят, они обязательно будут рассмотрены", — сказал Шапошников РИА Новости, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Глава комиссии в МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что необходимость в увековечении памяти Елизаветы Глинки и ансамбля имени Александрова не вызывает сомнений.
"Я уверен, что они будут награждены, в том числе и увековечены. Каждый из них внес огромный вклад в свою профессию, из них каждый по-своему дарил людям желание и возможность жить. Одни — своим творчеством своим, другая — своей уникальной потрясающей миссией человека и врача. Конечно, они достойны. И, конечно, их память должна быть увековечена", — сказал Герасимов.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое госслужащих.
Именем Ансамбля Александрова было бы целесообразно назвать одну из новых станций московского метро, это позволило бы сделать соответствующее оформление станции и вестибюля. Если назвать улицу - будет очень громоздкий адрес.
В России и за её пределами происходят ужасные дела, которые кончаются смертью тысяч граждан России. А почему? А в России столько халатности и простой даже ненависти к своим согражданам, безразличности к людям, которые там живут, что прежде чем объявлять сотни траурных дней по всей стране необходимо этим халатным и безразличным начальникам и каким то ведущим распознать, что ЖИЗНЬ только одна и что ЖИЗНЬ человека в России так дорога, как самый дорогой алмаз и ценность жизни всюду ценится в цивилизованном мире выше, чем наворованный капитал российских ворушек, которые о стоимости жизни каждого там в России даже и не задумываются. Если бы это в России так было, то такое дерьмо старых самолётов бы на пассажирские рейсы бы и не пускали. Может только в Африке такое халатство к людям. Какой стыд. А иначе моё поклон к погибшим жизням чудесных людей российской культуры, которые погибли из-за безразличности к жизни человека.
Именем Ансамбля Александрова было бы целесообразно назвать одну из новых станций московского метро, это позволило бы сделать соответствующее оформление станции и вестибюля. Если назвать улицу - будет очень громоздкий адрес.
Я не говорю, что оркестр им. Александрова и другие пассажиры не заслужили памяти. Но стоит ли забывать, что были и другие катастрофы. Вспомним: сбитый самолёт над Донбассом, пропавший рейс где летели учёные - так ведь толком никого не нашли. Они также заслуживают памяти, как и другие. Так давайте поставим памятник всем жертвам авиакатастроф. Пусть он служит памятью всех прочих и (не дай бох) будущих катастроф, а также укором всем злодеям и напоминанием живым. Предлагаю следующую композицию: падающий самолёт, пассажиры тянут руки к родным, а родные тянут руки к пассажирам. Катастрофа не должна становиться чем-то индивидуальным - это всеобщее горе!
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.