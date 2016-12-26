США
26.1226 декабря19:34МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве намерены увековечить память погибших при крушении Ту-154

10:3626.12.2016
(обновлено: 10:47 26.12.2016)
6401612
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Московской городской думе готовы рассмотреть все поступающие предложения по увековечению памяти погибших в авиакатастрофе под Сочи правозащитницы Елизаветы Глинки и артистов Ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президенты и политики выражают соболезнования в связи с крушением Ту-154
"На борту разбившегося самолета находилось более 90 человек — военные, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ – они летели в Сирию с благородной миссией. Все они внесли огромный вклад — каждый в своей сфере — в развитие культуры, благотворительность. Память об этих людях должна сохраниться. Конечно, лучшим увековечением памяти ансамбля станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение работы организации. Если предложения по увековечению памяти к нам поступят, они обязательно будут рассмотрены", — сказал Шапошников РИА Новости, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Глава комиссии в МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что необходимость в увековечении памяти Елизаветы Глинки и ансамбля имени Александрова не вызывает сомнений.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Кадыров дал детской клинической больнице в Грозном имя Доктора Лизы
"Я уверен, что они будут награждены, в том числе и увековечены. Каждый из них внес огромный вклад в свою профессию, из них каждый по-своему дарил людям желание и возможность жить. Одни — своим творчеством своим, другая — своей уникальной потрясающей миссией человека и врача. Конечно, они достойны. И, конечно, их память должна быть увековечена", — сказал Герасимов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое госслужащих.

© Ruptly
Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154
Комментировать
+
Общество
Обсуждение
5 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Дмитрий БРИЗЗ
    "Самолёт отправляется в Рай."
    Это страшно и очень реально.
    Собрались на борту - неслучайно,
    Ты меня на земле не встречай!..
    Самолёт отправляется в Рай...

    Самолёт отправляется в Рай!
    Ты не думай,что это бравада,
    Перед Раем - всегда круги ада,
    Только Вас на Земле, очень жаль...
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай...
    Нас давно на Земле собирали,
    Чтоб на Рейс свой мы не опоздали
    И увидели Вечности Край!..
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай,
    Для чего? - я, конечно, не знаю.
    Жизнь и Смерть просто так - не бывают!
    Надо Жить, пересилив печаль...
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай...
    Кто же знал,что так будет внезапно,
    Только Ты поживи ещё, ладно?
    Мы с Тобою увидимся, знай!..
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    /Игорь Наджиев/
    11:28
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Анатолий Анисимов
    Именем Ансамбля Александрова было бы целесообразно назвать одну из новых станций московского метро, это позволило бы сделать соответствующее оформление станции и вестибюля. Если назвать улицу - будет очень громоздкий адрес.
    12:09
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • dinis289
    Что увековечивать- техническую неисправность, что шапки горят..
    10:39
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Дмитрий БРИЗЗ
    "Самолёт отправляется в Рай."
    Это страшно и очень реально.
    Собрались на борту - неслучайно,
    Ты меня на земле не встречай!..
    Самолёт отправляется в Рай...

    Самолёт отправляется в Рай!
    Ты не думай,что это бравада,
    Перед Раем - всегда круги ада,
    Только Вас на Земле, очень жаль...
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай...
    Нас давно на Земле собирали,
    Чтоб на Рейс свой мы не опоздали
    И увидели Вечности Край!..
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай,
    Для чего? - я, конечно, не знаю.
    Жизнь и Смерть просто так - не бывают!
    Надо Жить, пересилив печаль...
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    Самолёт отправляется в Рай...
    Кто же знал,что так будет внезапно,
    Только Ты поживи ещё, ладно?
    Мы с Тобою увидимся, знай!..
    -"Самолёт отправляется в Рай."

    /Игорь Наджиев/
    11:28
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • infosig
    В России и за её пределами происходят ужасные дела, которые кончаются смертью тысяч граждан России. А почему?
    А в России столько халатности и простой даже ненависти к своим согражданам, безразличности к людям, которые там живут, что прежде чем объявлять сотни траурных дней по всей стране необходимо этим халатным и безразличным начальникам и каким то ведущим распознать, что ЖИЗНЬ только одна и что ЖИЗНЬ человека в России так дорога, как самый дорогой алмаз и ценность жизни всюду ценится в цивилизованном мире выше, чем наворованный капитал российских ворушек, которые о стоимости жизни каждого там в России даже и не задумываются. Если бы это в России так было, то такое дерьмо старых самолётов бы на пассажирские рейсы бы и не пускали. Может только в Африке такое халатство к людям. Какой стыд. А иначе моё поклон к погибшим жизням чудесных людей российской культуры, которые погибли из-за безразличности к жизни человека.
    12:08
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Анатолий Анисимов
    Именем Ансамбля Александрова было бы целесообразно назвать одну из новых станций московского метро, это позволило бы сделать соответствующее оформление станции и вестибюля. Если назвать улицу - будет очень громоздкий адрес.
    12:09
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RUKAPOMOHI
    Я не говорю, что оркестр им. Александрова и другие пассажиры не заслужили памяти. Но стоит ли забывать, что были и другие катастрофы. Вспомним: сбитый самолёт над Донбассом, пропавший рейс где летели учёные - так ведь толком никого не нашли. Они также заслуживают памяти, как и другие.
    Так давайте поставим памятник всем жертвам авиакатастроф. Пусть он служит памятью всех прочих и (не дай бох) будущих катастроф, а также укором всем злодеям и напоминанием живым.
    Предлагаю следующую композицию: падающий самолёт, пассажиры тянут руки к родным, а родные тянут руки к пассажирам.
    Катастрофа не должна становиться чем-то индивидуальным - это всеобщее горе!
    13:10
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RUKAPOMOHI в ответ пользователю dinis289(показатьскрыть)
    dinis289, Простите, но я выскажусь. С таким подходом вам надо работать в морге и явно не медперсоналом.
    13:28
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.