Наказание в виде принудительных работ начнут применять с января

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новый альтернативный вид наказания – принудительные работы – начнут применять в России с 1 января 2017 года.
При этом осужденный на принудительные работы не будет содержаться в изоляции от общества, что поможет его социализации. Впрочем, эксперты отмечают, что такая мера — это еще и хороший способ борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.
Ограничений при наказании немного: осужденным нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. Осужденным вводится полный запрет на алкоголь и азартные игры. Зато есть гарантированная зарплата, медицинское страхование и прочие права Трудового кодекса. Жить осужденные будут в общежитиях при этих же исправительных центрах. Кроме того, у осужденных есть право на оплачиваемый отпуск. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации.
Первые четыре исправительных центра уже готовы – с 1 января они смогут принять 900 осужденных на принудительные работы. Исправительные центры находятся в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях. Как утверждают во ФСИН, в скором времени такие центры появятся во всех регионах страны.