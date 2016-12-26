Жители Сочи готовы оказать помощь родным погибших при крушении Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Жители Сочи обращаются к властям с предложениями оказать помощь родственникам погибших при крушении самолета Ту-154, сообщил в понедельник на заседании правительственной комиссии мэр города Анатолий Пахомов.

Он отметил, что 12 родственников погибших в авиакатастрофе уже прибыли в город, и с ними ведется вся необходимая работа. Местные жители сообщают, что тоже готовы помочь.

"Волонтеры есть, очень много откликнулось людей: звонят, спрашивают, чем помочь. Наши университеты все готовы. Мы готовы, если будет большое количество родственников", — рассказал Пахомов.

Он добавил, что в городе обозначены два места, куда можно возложить цветы: в морском порту и в аэропорту. "Людей очень много вчера даже под дождем шло. Сочинцы, гости города. У нас приспущены все флаги", — уточнил Пахомов.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.