Москву на неделе ждет оттепель с небольшим похолоданием

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Оттепель и небольшие осадки ждут столичный регион на этой неделе, хотя в четверг ожидается небольшое похолодание до 7 градусов мороза, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня погоду в столичном регионе будут определять наполненный теплыми воздушными массами обширный атлантический циклон. По мере его приближения и северо-запада, произойдет это ближе к вечеру, в столичном регионе возрастет вероятность небольшого снега и усилится ветер. В Москве и области облачно, ближе к вечеру возможен небольшой снег. Максимальная температура в столице около нуля градусов, по области от —3 до +1 градуса, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", — рассказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", ночью в столичном регионе пройдут осадки, снег и мокрый снег, возможен гололед. Минимальная температура —1… +1 градус. Во вторник стараниями циклона в регионе усилится поступление теплого влажного воздуха, что обеспечит облачную погоду с осадками, локальными гололедными явлениями и оттепелями, но к вечеру осадки прекратятся.

"В среду в регионе сохранится циклонический тип погоды, но на фоне роста атмосферного давления не обойдется без небольших снегопадов и немного подморозит: днем —1…-3 градуса в мегаполисе, по области от 0 до —5 градусов. В четверг растущее атмосферное давление станет причиной рассеяния облаков и прекращения осадков, а северные ветры принесут очередную порцию более морозного воздуха. В городе днем —3… —5 градусов, по области от —2 до —7 градусов", — сообщил синоптик.

В конце рабочей недели очередной атлантический циклон принесет осадки и новую волну оттепельной погоды. В городе днем —1… +1 градус, по области от —3 до +2 градусов, отмечают синоптики.