Первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны.

На данный момент спецслужбам удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента, уточнил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России будут проводить опознание жертв авиакатастрофы и генетическую экспертизу.

У родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.

Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.