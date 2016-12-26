Кадыров дал детской клинической больнице в Грозном имя Доктора Лизы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил детской клинической больнице в Грозном имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки и посмертно наградил медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова, также погибшего в катастрофе.

"Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи… Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", — написал Кадров в своем Instagram

Он отметил, что тяжелой утратой для России является трагическая гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.

"Вместе с артистами погиб и художественный руководитель, генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги… Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" (посмертно) награждён Валерий Михайлович. Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России", — написал глава Чечни.