Главный редактор SNC сообщила, что Рынска в журнале больше не работает

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская сообщила в Facebook, что светский обозреватель Божена Рынска не работает в издании с 1 декабря.

Ранее Рынска опубликовала в Facebook запись, в которой выразила радость от крушения Ту-154 в Черном море. Погибших в авиакатастрофе журналистов НТВ она назвала "членами преступной группы", с которыми, по ее словам, "разобрались небеса".

Наталия Архангельская отметила, что Рынска сотрудничала с журналом SNC внештатно, но "график и личные планы несколько нас развели до поста (Рынски в Facebook – ред.)".

Главный редактор SNC также подчеркнула, что издательский дом не одобряет позицию Рынски по авиакатастрофе.

В воскресенье самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты: представители Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".