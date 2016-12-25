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Общество

Федотов: заменить Доктора Лизу кем-то невозможно, это невосполнимая утрата

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (418)
17:5825.12.2016
(обновлено: 18:25 25.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, — незаменима, ее гибель в катастрофе Ту-154 — невосполнимая утрата и личная трагедия для всего Совета, заявил журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

Врач Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Кузнецова: жизнь Доктора Лизы была проповедью защиты детства

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник благотворительной организации "Справедливая помощь" доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства

"Сегодня очень плохой день, очень тяжёлый, трагический день, погибло почти сто человек… Но в этой трагедии есть ещё маленькая частичка нашей личной трагедии президентского совета по правам человека, потому что среди тех, кто летел в этом самолёте, была наша Доктор Лиза, наша Елизавета Петровна Глинка", — сказал Федотов журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что для членов СПЧ это личная трагедия, потому что все её не просто знали и любили, а работали вместе каждый день.

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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"Нам будет очень ее не хватать, это такой удар для нашего совета, который я просто не знаю, как восполнять. Это невосполнимая потеря. Елизавета Петровна была душой нашего совета", — добавил глава СПЧ.

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ

По его словам, незаменимые люди есть. "Другого такого друга мы не найдём, другой такой Лизы не будет… Конечно, и есть, и будут люди, которые будут заниматься благотворительностью, правозащитной деятельностью. Свято место пусто не бывает. Но святых не заменить. А Лиза была святой человек, и я не сомневаюсь ни минуты, что она уже в раю", — сказал Федотов.

Помогать людям было ее миссией, ее смыслом жизни, отметил правозащитник. Он вспомнил про ее работу по вывозу больных и раненых детей из зоны конфликта в Донбассе.

Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед

"Особенно в 2014 году — она вывозила их просто под пулями, прикрывая собой этих маленьких ребятишечек. И она их везла, понимая, что она из любой такой поездки может не вернуться. Когда об этой ее работе стало известно, в интернете появилось немало мерзейших совершенно комментариев со стороны некоторых отморозков — не могу иначе их назвать, — которые ее проклинали и даже угрожали убийством", — сказал Федотов.

"Это продолжалось и тогда, когда мы с ней ездили в СИЗО "Матросская тишина" вынимать из голодовки Надежду Савченко", — добавил глава СПЧ.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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