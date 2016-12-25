Федотов: заменить Доктора Лизу кем-то невозможно, это невосполнимая утрата

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, — незаменима, ее гибель в катастрофе Ту-154 — невосполнимая утрата и личная трагедия для всего Совета, заявил журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

© РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Сотрудник благотворительной организации "Справедливая помощь" доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства

"Сегодня очень плохой день, очень тяжёлый, трагический день, погибло почти сто человек… Но в этой трагедии есть ещё маленькая частичка нашей личной трагедии президентского совета по правам человека, потому что среди тех, кто летел в этом самолёте, была наша Доктор Лиза, наша Елизавета Петровна Глинка", — сказал Федотов журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что для членов СПЧ это личная трагедия, потому что все её не просто знали и любили, а работали вместе каждый день.

"Нам будет очень ее не хватать, это такой удар для нашего совета, который я просто не знаю, как восполнять. Это невосполнимая потеря. Елизавета Петровна была душой нашего совета", — добавил глава СПЧ.

© РИА Новости. Сергей Пивоваров Перейти в фотобанк Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ

По его словам, незаменимые люди есть. "Другого такого друга мы не найдём, другой такой Лизы не будет… Конечно, и есть, и будут люди, которые будут заниматься благотворительностью, правозащитной деятельностью. Свято место пусто не бывает. Но святых не заменить. А Лиза была святой человек, и я не сомневаюсь ни минуты, что она уже в раю", — сказал Федотов.

Помогать людям было ее миссией, ее смыслом жизни, отметил правозащитник. Он вспомнил про ее работу по вывозу больных и раненых детей из зоны конфликта в Донбассе.

"Особенно в 2014 году — она вывозила их просто под пулями, прикрывая собой этих маленьких ребятишечек. И она их везла, понимая, что она из любой такой поездки может не вернуться. Когда об этой ее работе стало известно, в интернете появилось немало мерзейших совершенно комментариев со стороны некоторых отморозков — не могу иначе их назвать, — которые ее проклинали и даже угрожали убийством", — сказал Федотов.

"Это продолжалось и тогда, когда мы с ней ездили в СИЗО "Матросская тишина" вынимать из голодовки Надежду Савченко", — добавил глава СПЧ.

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