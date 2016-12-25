Сочинское отделение СЖР поможет близким коллег, погибших в авиакатастрофе

Сочинские региональное отделение Союза журналистов России готово оказать помощь и поддержку родным и близких российских журналистов, погибших при крушении самолета ТУ-154 в районе Сочи, сообщает отделение.

Отмечается, что сочинское региональное отделение Союза журналистов России выражает самые искренние соболезнования родным и близким коллег, погибших в авиакатастрофе.

"Мы скорбим вместе со всей страной. Это горе, невосполнимая потеря для всего российского журналистского сообщества. Сочинские отделение Союза журналистов России готово оказать любую помощь родным и близким коллег, прибывающих в Сочи" — цитируются в сообщении слова председателя Сочинского регионального отделения Союза журналистов России Дмитрия Михеева.

Уточняется, что в самолете находились журналисты трех российских телекомпаний: НТВ (Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов), "Звезда" (Павел Обухов, Александр Саратов и Валерий Ижевский) и "Первый канал" (Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Иванов).

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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