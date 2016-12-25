Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Известный благотворитель и правозащитница, для которой не было чужих детей и чужих бед, Елизавета Глинка, которую все знали как Доктора Лизу, была, по данным Минобороны, на борту потерпевшего крушение Ту-154, летевшего в сирийскую Латакию.

Она помогала тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь — бездомным, тяжело больным, одиноким; она вывозила детей из Донбасса на лечение в Россию. Она была альтруистом, она была чудом, она была "небесным посланием о добродетели" — вспоминают ее те, кто хорошо знал Доктора Лизу. Она была человеком не слов, а действия. С виду хрупкая, проявляла самоотверженность и сострадание, не боялась, боролась и всегда призывала сказать "нет" войне.

Она получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе, и ее подопечные, и сотрудники ее фонда, которые не могли сдержать слез, когда говорили о катастрофе, но все же до последнего надеялись, что ее не было на том самолете.

Фонд "Справедливая помощь" был основан врачом-реаниматологом и специалистом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154

Сейчас Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в эту страну, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.

Совсем недавно – еще на прошлой неделе – она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить такое нужное лечение.

Федотов, вспоминая Доктора Лизу, отметил, что она была всеобщей любимицей: ведь это она в течение многих лет оказывала паллиативную помощь, кормила и одевала бездомных, давала им приют; это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы. Это она вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, стараясь выслушать всех, кто в этом нуждался, помочь всем. Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам. Это она собирала по московским аптекам специальные средства, которые помогли украинской летчице Надежде Савченко сохранить жизнь во время ее длительной голодовки. Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — вспоминает глава СПЧ в своем обращении памяти Доктора Лизы.

Правозащитники до последнего надеялись на чудо. "А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — заявил Федотов.

Он вспомнил о сентябрьской поездке правозащитников в Сирию. "По возвращении в Москву Лиза закупила на средства своей благотворительной организации "Справедливая помощь" все необходимые медикаменты и чуть ли не ежедневно бомбардировала меня вопросами: "Когда будет оказия в Латакию?" — отметил Федотов.

В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Торжественная церемония вручения премии состоялась несколько недель назад, именно тогда благотворитель сообщила, что в ее ближайших планах поездки в Донецк и в Сирию.

"Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю", — сказала Глинка.

Федотов отметил, что, видимо, слова, сказанные в Кремле, ускорили решение вопроса о доставке медикаментов.

На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.

"Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии", — сказала Глинка, подчеркнув, что правозащитники находятся вне политики.

"Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", — заключила Доктор Лиза.

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