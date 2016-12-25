Солист ансамбля Александрова Ананьев не смог полететь с коллективом в Сирию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Известный за рубежом как "Мистер Калинка" ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев, который не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений, а не часовой, небольшой концерт.
"Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю", — сказал Ананьев в эфире телеканала RT.
По словам народного артиста России, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку 57-летний солист недавно стал отцом в третий раз, его супруге необходима была помощь. Он отпросился у руководителя ансамбля Валерия Халилова и не поехал в командировку с коллективом.
Ананьев около 25 лет является бессменным исполнителем песен "Калинка" и "Катюша", за что получил от зарубежных зрителей прозвище "Мистер Калинка". Народный артист РФ выразил глубочайшие соболезнования близким тех, кто находился на борту.
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.
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