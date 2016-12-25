Солист ансамбля Александрова Ананьев не смог полететь с коллективом в Сирию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Известный за рубежом как "Мистер Калинка" ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев, который не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений, а не часовой, небольшой концерт.

В воскресенье утром Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.

"Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю", — сказал Ананьев в эфире телеканала RT.

По словам народного артиста России, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку 57-летний солист недавно стал отцом в третий раз, его супруге необходима была помощь. Он отпросился у руководителя ансамбля Валерия Халилова и не поехал в командировку с коллективом.

"Обычная программа, 15 произведений, рассчитано на час. Один концерт. Если было бы несколько концертов, я бы не стал отпрашиваться, это моя работа. Я был в Чечне, в Югославии. Я отпросился у художественного руководителя, он меня понял. Теперь я стою перед вами, а должен был лететь", — пояснил Ананьев.

Ананьев около 25 лет является бессменным исполнителем песен "Калинка" и "Катюша", за что получил от зарубежных зрителей прозвище "Мистер Калинка". Народный артист РФ выразил глубочайшие соболезнования близким тех, кто находился на борту.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая трансляция от здания ансамбля имени Александрова >>