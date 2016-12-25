Первый канал соболезнует родным и близким погибших в авиакатастрофе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первый канал скорбит и выражает соболезнования родным и близким всех жертв рухнувшего самолета Ту154, на борту которого были, в том числе, и журналисты телеканала: у оператора Вадима Денисова остались трое детей, у звукооператора Александра Сойдова — двое.

Самолетом Минобороны, который в воскресенье потерпел крушение вблизи Сочи, в Сирию летела съемочная группа Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Всего на борту было 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

​"Первый канал скорбит о своих погибших товарищах и выражает соболезнования родным и близким всех жертв этой страшной авиакатастрофы", — говорится в заявлении телеканала

Как сообщают на канале, Рункову должно было исполниться 30 лет. Карьеру тележурналиста он начинал в родном Архангельске, затем переехал в Санкт-Петербург. "В первом своем материале для наших новостей он рассказывал об аномальном снегопаде в Москве. За какую бы тему впоследствии ни брался Дима, будь то заснеженный космодром Восточный или жаркая акватория Средиземного моря, откуда вели огонь по террористам в Сирии наши корабли-ракетоносцы, это всегда были яркие и понятные сюжеты. Объяснить сложное простым языком — настоящее искусство репортера", — говорится в сообщении. По долгу службы ему часто приходилось заниматься военной тематикой. Дмитрий делал репортажи о репетиции парада Победы и исторических военных реконструкциях.

© Пресс-служба "Первого канала" Перейти в фотобанк Журналист "Первого канала" Дмитрий Рунков, погибший при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Вадим Денисов на Первом канале с 2002 года. Дважды работал в Сирии, награжден государственными наградами. "Летом этого года во время командировки в Сирию Вадим с другим нашим коллегой Климом Санаткиным оказались в Алеппо. Должны были вернуться через день, но боевики перерезали дорогу, и журналисты под огнём боевиков вынуждены были провести там три недели, продолжая снимать и передавать сюжеты", — рассказали на канале.

© Пресс-служба "Первого канала" Перейти в фотобанк Журналисты погибли при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

"Вадим — кинооператор с большим стажем, коллеги отзываются о нем как о высококлассном специалисте, безотказном человеке. Вадим и в этот раз не отказал. Лететь в Сирию в этот раз должен был не он. Это был незапланированный выезд, но он сразу же согласился. У Вадима Денисова остались жена и трое детей", — отметили на Первом канале.

Операторы по специфике своей профессии редко попадают в кадр. Звукооператоры, возможно, еще реже. "Александру Сойдову было 33, женат, двое детей. Он увлекался музыкой. Александр так же, как и Вадим Денисов, в этот раз ехал в Сирию внеурочно, тоже не мог отказать. На нашем канале он проработал 10 лет", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба "Первого канала" Перейти в фотобанк Журналисты погибли при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

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