Семьи погибших при крушении Ту-154 получат компенсации

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости/Прайм. Размер выплат по факту крушения самолёта Ту-154, принадлежащего Минобороны РФ, для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Ранее страховая компания "Согаз" заявляла, что готова в кратчайшие сроки произвести выплаты по факту крушения самолёта Ту-154; семьи погибших военных получат от Согаза более чем по 5,8 миллиона рублей.

"Лимиты компенсаций по самолёту… для военных составят до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей", — приводятся слова Юргенса в сообщении ВСС.

Юргенс разъяснил, что всем находившимся на борту самолёта положены выплаты по 2 миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса. В добавление к этой выплате для военных "прибавляется сумма в 5,8 миллиона рублей, ранее озвученная Согазом".

"По гражданским лицам выплаты составят, помимо 2 миллионов рублей, причитающихся по Воздушному кодексу, ещё по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования", — отметил Юргенс, уточнив, что единовременная страховая выплата от ФСС в случае смерти работника делится равными долями (например, 500 тысяч рублей супруге и 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку). А размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего.

Что касается дополнительных выплат журналистам, то, как правило, редакции страхуют корреспондентов добровольно. "На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, а иногда и больше, чем военнослужащие, выполняя своё служение", — заключил Юргенс.

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