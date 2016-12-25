В Москве люди несут букеты роз к зданию фонда доктора Лизы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Екатерина Кованова. Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них, предположительно, была глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил, что она сопровождала груз с медикаментами в университетский госпиталь в Латакию.
В "Справедливой помощи" надеются, что в воскресенье в Сирию мог лететь второй борт, помимо упавшего Ту-154. Как заявила помощница Доктора Лизы Наталья Авилова, Елизавета Глинка могла быть на его борту.
К фонду в центре Москвы, где работала Доктор Лиза, приходят люди, узнавшие о трагедии, и несут к дверям здания букеты роз.
В 2014–2016 годах Глинка неоднократно посещала Украину с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы и для эвакуации больных детей из зоны боев.
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