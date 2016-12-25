В Москве люди несут букеты роз к зданию фонда доктора Лизы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Екатерина Кованова. Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье утром Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди них, предположительно, была глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил, что она сопровождала груз с медикаментами в университетский госпиталь в Латакию.

В "Справедливой помощи" надеются, что в воскресенье в Сирию мог лететь второй борт, помимо упавшего Ту-154. Как заявила помощница Доктора Лизы Наталья Авилова, Елизавета Глинка могла быть на его борту.

К фонду в центре Москвы, где работала Доктор Лиза, приходят люди, узнавшие о трагедии, и несут к дверям здания букеты роз.

Елизавета Глинка – лауреат Государственной премии РФ "За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности", член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В 2007 году она основала в Москве благотворительный фонд "Справедливая помощь", основной задачей которого является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

В 2014–2016 годах Глинка неоднократно посещала Украину с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы и для эвакуации больных детей из зоны боев.

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