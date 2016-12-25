Аэропорт Сочи работает в обычном режиме после крушения Ту-154

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Аэропорт Сочи, куда будут прибывать родственники разбившегося в акватории Черного моря самолета Ту-154, работает в обычном режиме.

Как ранее сообщали власти Сочи, в аэропорту города создан штаб по приему родственников пассажиров, где уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. Обеспечено питание, транспорт. Размещать прибывающих родственников будут в санатории "Аврора".

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, принимает и отправляет авиарейсы, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Пока в аэропорту не организовано место для возложения цветов. По словам работников магазинов и различных сервисных служб в аэропорту, пока желающих возложить цветы не было.

В часовне аэропорта также нет скопления людей, пассажиры изредка заходят и ставят свечи. Пассажиры спокойно регистрируются на рейсы и ожидают вылетов.

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