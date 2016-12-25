Медведев соболезнует близким пассажиров разбившегося Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам пассажиров разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. С этой тяжелой утратой невозможной смириться, она – невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", — сказал он.

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