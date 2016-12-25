Первый канал снял с эфира шоу "Точь-в-точь" и новогодние проморолики

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первый канал в связи с крушением самолета Ту-154 снял с эфира шоу "Точь-в-точь" и проморолики новогодних проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"В связи с авиакатастрофой в Сочи Первый канал вносит изменения в сетку вещания. В эфир не выйдет шоу "Точь-в-точь", а также проморолики новогодних проектов и новогодние межпрограммные заставки", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в эфир не выйдет программа "Что? Где? Когда?".

В прес-службе НТВ в свою очередь сообщили, что помимо развлекательной программы "Киношоу", которая должна была выйти в 22.40 мск, с эфира снимают новый фильм "Со мною вот что происходит", показ которого был запланирован на 21.00.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. На борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 85 пассажиров, среди которых восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

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