Правозащитница Алексеева рассказала, что восхищается добротой доктора Лизы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что восхищается руководителем благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой за ее бескорыстие, доброту и отзывчивость.

"Звонишь по телефону, говорят, временно недоступен, позвоните позже. Такого другого человека нет. Какая там Мать Тереза, Доктор Лиза. Таких других людей нет. Я такого единственного знала — она святая, самым настоящим образом", — сказала РИА Новости Алексеева.

"Абсолютно всем хватало места в ее сердце и в ее заботах — никакого не только страха, никакой мысли о себе — все, я просто не могу ничего говорить. Это жуткое ужасное горе, невосполнимая потеря. Таких других нет. Такие раз в тысячу лет рождаются", — добавила она. Алексеева рассказала, что работала вместе с Глинкой в Совете по правам человека. "Ещё бы, конечно знала лично. Мы вместе в Совете по правам человека были, но дело не в этом, просто я ею всегда восхищалась", — пояснила она.

На борту рухнувшего находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом военных на авиабазе Хмеймим, девять журналистов, двое госслужащих и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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