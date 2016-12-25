Глава СПЧ Федотов собирался лететь в Сирию вместе с доктором Лизой

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов собирался лететь в Сирию вместе с Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза, которая значится в списке пассажиров самолета Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

"Это ужасная новость. Не хочется в это верить. Я сейчас смотрю свежую почту и вижу там еще письма от Лизы, где она пишет по поводу помощи инвалиду, у которого на иждивении двое детей. Я еще получаю ее приветы, я еще получаю от нее поручения и просьбы. Я не могу поверить, что ее нет", — сказал Федотов.

"Я знал, что она должна была лететь. Более того, мы собирались лететь вместе, но, к сожалению, разрешили только ей. И я знаю, что она поехала туда, чтобы отвезти медикаменты. Это не экскурсия, не увеселительная поездка, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакию", — рассказал глава СПЧ.

По его словам, "это были лекарства, прежде всего, для онкологических больных, для новорожденных, это были медикаменты, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны".

"И если правда то, что она была именно на этом самолете и этот самолет разбился, все погибли — если это правда — в это не хочется верить, это невозможно, это ужасно", — добавил он.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>