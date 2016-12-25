Телеканал "Россия 1" меняет сетку вещания в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) вносит изменения в сетку вещания в связи с крушением самолета Ту-154, сообщили РИА Новости в пресс-службе телерадиокомпании.

"Мы снимаем программу "Смеяться разрешается". Вместо него — премьера художественного фильма", — сказали в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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