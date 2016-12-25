Власти Москвы: с семьями погибших при крушении Ту-154 работают психологи

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Психологи на "горячей линии" в настоящее время работают для семей погибших при крушении самолета Ту-154, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

"Сейчас на горячей линии централизованно работают психологи, на случай, если будут поступать звонки", — рассказали в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение департаменту социальной защиты оказать помощь семьям погибших в рухнувшем под Сочи Ту-154.

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