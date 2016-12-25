СЖР поможет семьям сотрудников СМИ, погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) сделает все возможное, чтобы помочь семьям погибших журналистов, которые находились на борту рухнувшего Ту-154; журналисты рисковали жизнью ради поиска истины, сказал председатель союза Всеволод Богданов.

"Совсем недавно у нас прошел день погибших журналистов (15 декабря), и как всегда собрались дети, родители наших погибших коллег, это 350 семей. То, что наш "клуб" вырос — очень печально. Это же люди не с оружием, это люди с фотокамерами, люди, которые пытаются показать обществу, что на самом деле происходит там, где тревожная ситуация", — рассказал Богданов.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям погибших", — добавил он.

Глава Союза журналистов подчеркнул, что журналисты всегда помнят об опасности, которая подстерегает тех из них, "кто открыт и стремится к истине". Однако горе близких и коллег погибших от этого меньше не становится. "Уход из жизни таких людей на таком этапе жизни — это настоящая трагедия", — отметил Богданов.

"Я все чаще прихожу к выводу, что настоящих журналистов никто и ничто не остановит, они все равно будут рисковать, собирать истину, это то качество, которое всегда остается с ними", — заключил собеседник агентства.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

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