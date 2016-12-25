СЖР поможет семьям сотрудников СМИ, погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) сделает все возможное, чтобы помочь семьям погибших журналистов, которые находились на борту рухнувшего Ту-154; журналисты рисковали жизнью ради поиска истины, сказал председатель союза Всеволод Богданов.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям погибших", — добавил он.
Глава Союза журналистов подчеркнул, что журналисты всегда помнят об опасности, которая подстерегает тех из них, "кто открыт и стремится к истине". Однако горе близких и коллег погибших от этого меньше не становится. "Уход из жизни таких людей на таком этапе жизни — это настоящая трагедия", — отметил Богданов.
"Я все чаще прихожу к выводу, что настоящих журналистов никто и ничто не остановит, они все равно будут рисковать, собирать истину, это то качество, которое всегда остается с ними", — заключил собеседник агентства.
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На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR— Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.
Журналисты #НТВ находились на борту разбившегося Ту-154 https://t.co/1UUikuQ21w pic.twitter.com/QTfu6Fjrye— НТВ (@ntvru) 25 декабря 2016 г.
Названы имена членов съемочной группы телеканала "Звезда" на борту Ту-154— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 25 декабря 2016 г.
Подробности: https://t.co/CWWoooe24C#ту154 #звезда #самолет pic.twitter.com/maXfrHrDce