Крымчан предупредили об опасности поездок на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Крымчане в последнее время стали все чаще подвергаться давлению и угрозам при пересечении украинской границы, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

"Сегодня вообще существует реальная опасность пребывания крымчан на территории Украины и тем более осуществления каких-то выездов. Эта опасность продиктована не только в целом настроениями, которые транслирует киевский режим по отношению к России, но и персональной опасностью, которая исходит от незаконных вооруженных группировок", — сказал Смирнов, который курирует в правительстве республики вопросы межнациональных отношений.

В частности, речь идет о запрещенных в России группировке "Правый сектор", батальоне "Азов" и группе под командованием организатора блокады полуострова Ленура Ислямова, которые обосновались на территории Херсонской области.

"Возникает обеспокоенность за тех людей, которые рискуя фактически своей безопасностью, покидают пределы полуострова. Мы хотели бы предупредить наших сограждан, решивших поехать на Украину, подумать о своей безопасности и взвесить все "за" и "против", — сказал Смирнов.

По его словам, на сегодня украинские власти не могут обеспечить безопасность иностранных граждан, которые пересекают приграничные регионы.

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