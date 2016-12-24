Регионы получат 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Правительство России в 2017 году направит тринадцати регионам 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.

Отмечается, что доплаты получат около 410 тысяч человек, средний размер выплат составит от 2142 до 8537 рублей.

Московской области при этом будет предоставлено 1,4 миллиарда рублей, Якутии — 1,08 миллиарда, Приморскому краю — 960 миллионов рублей. Меньше всего достанется Ненецкому автономному округу: 37,7 миллиона рублей.

Деньги на социальные доплаты получат также республика Коми, Камчатский и Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Магаданская, Архангельская, Мурманская, Сахалинская и Еврейская автономная области.