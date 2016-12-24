Минкультуры поддержало ректора ГИТИСа в конфликте из-за реорганизации вуза

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минкультуры РФ ответило на протесты студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС), назвав вопросы реорганизации вуза сферой компетенции его руководства и отметив, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский является компетентным руководителем.
"Вопросы реорганизации структуры вуза относятся исключительно к компетенции руководства учреждения, что подробно расписано в уставе. Более того, окончательное решение по ним принимается ученым советом ГИТИСа, который своим вердиктом поддержал ректора", — говорится в сообщении министерства.
В Минкультуры подчеркнули, что полностью поддерживают решение ректора, который является компетентным руководителем.
"Ведомство считает, что Григорий Анатольевич знает ситуацию гораздо лучше студентов и прекрасно представляет, какие решения будут правильными для дальнейшего развития престижного учебного заведения", — отмечается в сообщении.