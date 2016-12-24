Омбудсмен Хромов призвал ГИТИС и бастующих студентов к диалогу

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов призвал администрацию ГИТИСа наладить диалог со студентами, заявив о своей готовности помочь в решении возникшего конфликта.

Ранее в СМИ сообщалось, что ректор вуза Григорий Заславский пригрозил отчислением студентам, бастующим против объединения театроведческого и продюсерского факультетов.

"Важно наладить диалог администрации со студентами. Ведь совершенно недопустимо вызывать полицию, когда родные студенты недовольны решением и проводят молчаливый и безобидный перфоманс протеста без наглядной агитации и лозунгов", — сказал Хромов РИА Новости.

"В свою очередь, я готов принять все усилия, чтобы помочь решить возникший конфликт", — добавил он.

Он также отметил, что бойкот студентов — это распространенная форма протеста. "Однако я призываю студентов ни в коем случае не пропускать экзамены и зачеты, чтобы не дать оснований для отчислений и лишения стипендий", — сказал Хромов.

"Ректор публично отстаивает свою позицию, что крайне важно и что редко происходит. Поэтому я считаю, что администрации важно, во-первых, провести открытую встречу со студентами, во-вторых, опубликовать для обсуждения в открытом доступе программу развития объединяемых факультетов. Принятие данного решения должно быть понятно общественности", — сказал Хромов.

Омбудсмен пояснил, что проблему в этой ситуации видит в том, что решение не обсуждалось открыто со всеми студентами, которые имеют полное право знать о причинах и перспективах реорганизации.