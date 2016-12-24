В Крыму учредили награду за укрепление межнационального мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. В Крыму учреждена медаль имени Исмаила Гаспринского, которой будут награждать за укрепление межнационального и межконфессионального мира, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Это новая награда, которая впервые будет присуждаться не только за значительный личный вклад лица в культурное и духовное развитие народов республики Крым, но также за особые личные заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира", — сказал Бальбек, который выступил инициаторам учреждения новой награды.

Депутат ГД подчеркнул, что в Крыму укрепление и развитие отношений между народами является одной из первостепенных задач.

Исмаил Гаспринский — известный крымско-татарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик в Российской империи. Автор тезиса "Русское мусульманство". Мировоззренческие принципы и идеи Гаспринского основывались на основе дружбы славянских и тюркских народов, конфессиональной терпимости, неприятия радикальных требований кого бы то ни было.

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