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Общество

Во-первых, это красиво: нестандартные модели покоряют мир моды

09:0024.12.2016
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Модели во время показа Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
© REUTERS/ Charles Platiau

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В суровом мире моды, казалось, нет места девушкам, чья внешность отличается от каноничных 90-60-90. Но эпоха идеальных манекенщиц подошла к концу. Все чаще успеха добиваются те, кого раньше было сложно представить на подиуме или на обложках глянцевых журналов. 

Модель-пышка

31-летняя Тесс Холлидей – одна из самых известных моделей plus size. Ее вес – 155 килограммов, но это лишь помогает ей в карьере. Худеть Тесс не собирается. Она неоднократно признавалась, что гордится и любит свое тело. Она запустила в Instagram хэштег, который можно перевести как "Долой ваши стандарты красоты". Она часто принимает участие в модных фотосессиях. Несколько лет назад ее снимок попал на обложку таблоида People. 

Модель-альбинос

27-летняя Диандра Форест нарасхват: ее приглашают участвовать в фотосессиях крупных брендов, выходить на подиум и позировать для обложек ведущих американских изданий. Она снималась в клипах Канье Уэста и Бейонсе. Возможно, не за горами и кинодебют. Что же особенного в этой девушке? Она афроамериканка, отличающаяся альбинизмом. 

Модель с болезнью витилиго

22-летняя Винни Харлоу (урожденная Шантель Браун-Янг) страдает редким заболеванием – болезнью витилиго, нарушением пигментации кожи. Ее тело покрыто крупными белыми пятнами, и этого не скрыть ни одеждой, ни косметическими средствами. Девушка родилась в Канаде, с детства ее дразнили и обзывали, она признавалась, что неоднократно думала о суициде, но нашла в себе силы преодолеть обстоятельства. Винни решила, что ее призвание – это модельный бизнес. Но сколько бы она не отправляла свои снимки в агентства, слышала лишь отказы. Консервативный мир моды и слышать не хотел о модели, которая не вписывается в стандарты. Однако Винни заметили создали известного шоу "Топ-модель по-американски", и с этого момента ее жизнь изменилась.
Кстати, витилиго страдал Майкл Джексон: в юности певец был смуглым, но в 1980-е годы его кожа начала светлеть. Некоторые считали, что он специально ее отбеливает, чтобы быть похожим на европейца. В 1986 году у артиста диагностировали витилиго и волчанку. Чтобы скрыть пятна на коже, Джексон пользовался большим количеством косметических средств. 

Модель с мышечной недостаточностью

27-летняя Джиллиан Меркадо прикована к коляске: она с детства страдает мышечной недостаточностью. Девушка никогда не жалела себя и требовала, чтобы ей не делали поблажек. Джиллиан была звездой школы, вокруг нее всегда было много друзей, она никогда не унывала. Девушка поступила в колледж, увлеклась модой и начала вести бьюти-блог. Ее заметили фотографы и стали приглашать на съемки. Недавно Джиллиан стала лицом бренда Diesel. 

Модель-трансгендер

26-летний Лейт Эшли, мускулистый брюнет, раньше был девушкой. Он родился в очень религиозной семье, но это не помешало ему в 19 лет сделать операцию по смене пола. После он активно занялся спортом и начал принимать гормоны. Эшли быстро заметили модельные агентства: он успел поучаствовать в Неделе моды в Нью-Йорке и сняться для крупных Домов моды. 

Модель с синдромом Дауна

 

Маделин Стюарт из Австралии всего 19 лет, но она уже несколько раз выходила на подиум Недель моды, а недавно заключила свои первые рекламные контракты. Она родилась с синдромом Дауна, но никогда не сомневалась в себе и в своих силах. Маделин активно занимается спортом, ведет Instagram и участвует в фотосессиях. Как призналась девушка, ее вдохновил пример актрисы с синдромом Дауна Джейми Брюйер, которая прославилась ролями в сериале "Американская история ужасов". 

 

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