Новую систему добровольных пенсионных накоплений введут в 2019 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Власти РФ откладывают на год — до 2019 года — введение в действие новой системы добровольных пенсионных накоплений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы говорим о необходимости ответа на такие долгосрочные вызовы как наличие длинных ресурсов. Они будут реализовываться через переход к добровольной накопительной системе пенсионного обеспечения. Подготовлен целый ряд решений в этой части. Система, по нашей оценке, должна заработать вместе с новой налоговой системой с 2019 года", — сказал Силуанов журналистам.

Раньше Минфин и ЦБ планировали ввести ее в действие с 2018 года. "Сейчас видим целесообразность объединить меры налогового характера и меры стимулирования в области добровольной пенсионной накопительной системы", — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о налоговых предложениях Минфина, которые касаются снижения социальных взносов и повышения нагрузки на потребление — в частности, НДС.

Глава Минфина рассчитывает, что, пакет налоговых и пенсионных предложений будет окончательно подготовлен к первому кварталу 2018 года.