СМИ сообщили о возврате Бельянинову изъятых денег и ценностей

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Экс-главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову возвращены изъятые при обыске в июле деньги и ценности на сумму около ста миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации издания, Бельянинов сейчас ожидает назначения на новую должность.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в отношении Бельянинова "не было дела", а данные о следственных действиях были "выброшены" в СМИ.

В июле 2016 года в ФТС и в доме Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя и неуплате таможенных платежей. У Бельянинова, как сообщалось, были изъяты картины, деньги и другие ценности. После инцидента премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Андрея Бельянинова с поста главы ФТС.