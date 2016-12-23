Крымские верфи готовы выполнять заказы любого класса, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Крымские судостроительные заводы готовы выполнять заказы любого класса и назначения, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках исполнения этих документов крымские судостроители готовы разместить на своих мощностях заказы любого класса и назначения", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, керченский судостроительный завод "Залив" работает над выполнением гособоронзаказа.
"Это наиболее крупное судостроительное предприятие Крыма. Оно имеет один из самых больших судостроительных доков в Европе – 364 метра в длину и 60 метров в ширину. Аналогов на территории России нет", — подчеркнул глава республики.
Кроме того, по его словам, феодосийский судостроительный завод "Море" способен осуществлять полный цикл строительства кораблей и судов от проектирования до испытаний и ремонта, а изделиями, которые разработаны и изготовлены на симферопольском заводе "Фиолент", укомплектованы 400 кораблей и судов.
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