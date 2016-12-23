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Общество

Крымские верфи готовы выполнять заказы любого класса, заявил Аксенов

18:1523.12.2016
04220
Симферопольское водохранилище. Архивное фото
© РИА Новости. Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Крымские судостроительные заводы готовы выполнять заказы любого класса и назначения, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Аксенов поддержал идею проведения опроса по названию моста
Аксенов подчеркнул, что президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу отметил рост промышленного производства в Крыму, акцентировав внимание на больших перспективах развития таких отраслей, как судостроение, судоремонт, химическая промышленность. Глава Крыма отметил, что реализация морской доктрины и стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года является одним из важных приоритетов работы правительства республики.

"В рамках исполнения этих документов крымские судостроители готовы разместить на своих мощностях заказы любого класса и назначения", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, керченский судостроительный завод "Залив" работает над выполнением гособоронзаказа.

"Это наиболее крупное судостроительное предприятие Крыма. Оно имеет один из самых больших судостроительных доков в Европе – 364 метра в длину и 60 метров в ширину. Аналогов на территории России нет", — подчеркнул глава республики.

Кроме того, по его словам, феодосийский судостроительный завод "Море" способен осуществлять полный цикл строительства кораблей и судов от проектирования до испытаний и ремонта, а изделиями, которые разработаны и изготовлены на симферопольском заводе "Фиолент", укомплектованы 400 кораблей и судов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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