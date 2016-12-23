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Общество

Приостановка продажи продукции со спиртом не коснется лекарств и духов

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (146)
17:3823.12.2016
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Концентрат для принятия ванн с боярышником
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Постановление о приостановке продажи непищевой продукции с содержанием спирта не коснется фармацевтической продукции, духов и стеклоомывающей жидкости, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Ранее председатель премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

"Постановление не коснется фармацевтической продукции и парфюмерной, в частности, духов", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что указанная инициатива коснется только розницы, чтобы для производств, где предполагается использование спирта, это не имело никаких негативных последствий. "Учитывая зимний сезон, этот запрет не коснется стеклоомывающей жидкости, хотя контроль за ней будет усилен", — отметили в Роспотребнадзоре.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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Скворцова: вопрос о рецептурной продаже спиртосодержащих лекарств не решен

В преддверии новогодних праздников специалистами Роспотребнадзора проверено порядка 3 тысяч объектов, которые заняты производством и оборотом спиртосодержащей продукции. Как пищевой, так и непищевой.

"Хотелось бы отметить, что речь идет о легальном секторе, тем не менее уже приостановлена реализация 200 партий спиртсодержащей продукции, как пищевой, так и непищевой, общим объемом свыше 12 тонн", — сообщили в ведомстве.

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Общество
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • jurist2008
    Насчет духов понятно, а где теперь достать спирт, который продавали в хозяйственных магазинах для технических целей - протирать например в целях гигиены руки после грязной работы. А спирт для настоек где взять - рекомендуют же некоторые травы на спирту настаивать. А как банки ставить без спирта? Из-за того что какие-то придурки травятся добровольно метанолом должны страдать нормальные люди которым нужен спирт для лечебных целей. А для протирания рук и зеркал рекомендуют спирт - что врач будет на него выписывать рецепт? А покупать где - в аптеке спирта нет давно. А в хозмагах рецепты ни к чему да и теперь там все равн не будет спирта. У нас как всегда - сплошные перегибы, а те алкаши все равно найдут чего пить - одеколон, например - у нас еще и одеколон запретят? А почему не запрещают выпуск автомобилей после массовых аварий где десятки людей погибают? Или не запретят пользоваться газовыми плитами - что-то часто газ стал взрываться в домах и десятки людей гибнут. Почему-то только на спирте зациклились. В 90-е годы в каждом ларьке продавали спирт - Роял например, а отравившихся было не больше чем сейчас. Может как раз дело в запретах на легальную продукцию - вот и травятся всякой поддельной ерундой.
    18:58
    23.12.2016
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  • fly7-83
    Да алконафтам пофиг, пили средство для очистки ванн, после запрета будут пить антифриз или ещё какую хрень.
    18:48
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fly7-83
    Да алконафтам пофиг, пили средство для очистки ванн, после запрета будут пить антифриз или ещё какую хрень.
    18:48
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • jurist2008
    Насчет духов понятно, а где теперь достать спирт, который продавали в хозяйственных магазинах для технических целей - протирать например в целях гигиены руки после грязной работы. А спирт для настоек где взять - рекомендуют же некоторые травы на спирту настаивать. А как банки ставить без спирта? Из-за того что какие-то придурки травятся добровольно метанолом должны страдать нормальные люди которым нужен спирт для лечебных целей. А для протирания рук и зеркал рекомендуют спирт - что врач будет на него выписывать рецепт? А покупать где - в аптеке спирта нет давно. А в хозмагах рецепты ни к чему да и теперь там все равн не будет спирта. У нас как всегда - сплошные перегибы, а те алкаши все равно найдут чего пить - одеколон, например - у нас еще и одеколон запретят? А почему не запрещают выпуск автомобилей после массовых аварий где десятки людей погибают? Или не запретят пользоваться газовыми плитами - что-то часто газ стал взрываться в домах и десятки людей гибнут. Почему-то только на спирте зациклились. В 90-е годы в каждом ларьке продавали спирт - Роял например, а отравившихся было не больше чем сейчас. Может как раз дело в запретах на легальную продукцию - вот и травятся всякой поддельной ерундой.
    18:58
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван Челышков
    г-н Медведев не хочет признать вину правительства РФ в гибели людей в Иркутске. Ежегодная инфляция, рост цен ЖКХ ,рост цен на продовольственные товары ,повышение акцизов и т.п. ,постоянно ухудшает жизнь россиян. Многие не в состоянии " залить "эту буду качественным спиртным .Рост акцизов на спиртное сказывается на ценах. Правительство толкает народ на поиски альтернативы. Правящая власть потихонечку, но большими шагами возвращает жизненный уровень россиян в конец ХХ века.
    19:03
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Юрий Штанько
    "...этот запрет не коснётся стеклоомывающей жидкости..." Напрямую и во весь голос - для сторонников употребления алкогольных суррогатов: переходим на стеклоомыватели, тем более что за их производством по-видимому будет установлен строгий контроль и там уже не будет метанола. А так - пять литров суррогата за 200 рублей?
    19:05
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • smirnow.7424
    Все очень просто оставить тоже контроль за оборотом алкоголя что сейчас,разрешить продажу в магазинах круглосуточно как было раньше и сделать один вид водки по самой низкой цене для малоимущих граждан за 0.5л 70р. 0.25л 40р. портвейн 0.7л 35р. Состоятельные покупатели такое покупать не будут,А колдырям которым всеравно что пить будут пить дешовку и нести свои деньги государству,нелегалы сразу пропадут смысла не будет лить левак,и всем будет счастье
    21:14
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Андреев
    Установить госмонополию на водку! И всё!!!
    21:43
    23.12.2016
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