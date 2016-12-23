Приостановка продажи продукции со спиртом не коснется лекарств и духов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Постановление о приостановке продажи непищевой продукции с содержанием спирта не коснется фармацевтической продукции, духов и стеклоомывающей жидкости, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее председатель премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

"Постановление не коснется фармацевтической продукции и парфюмерной, в частности, духов", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что указанная инициатива коснется только розницы, чтобы для производств, где предполагается использование спирта, это не имело никаких негативных последствий. "Учитывая зимний сезон, этот запрет не коснется стеклоомывающей жидкости, хотя контроль за ней будет усилен", — отметили в Роспотребнадзоре.

В преддверии новогодних праздников специалистами Роспотребнадзора проверено порядка 3 тысяч объектов, которые заняты производством и оборотом спиртосодержащей продукции. Как пищевой, так и непищевой.

"Хотелось бы отметить, что речь идет о легальном секторе, тем не менее уже приостановлена реализация 200 партий спиртсодержащей продукции, как пищевой, так и непищевой, общим объемом свыше 12 тонн", — сообщили в ведомстве.