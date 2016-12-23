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Общество

EY рассказала, где встретят Новый год жители городов-миллионников

17:3623.12.2016
(обновлено: 18:11 23.12.2016)
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Новогодняя елка. Архивное фото
© Fotolia/ bozhdb

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Почти половина (43%) жителей городов-миллионников России планируют провести новогодние праздники вне дома, тогда как остальные, следуя традиции семейного праздника, будут отмечать его дома или у родственников, говорится в исследовании "Предпочтения и планы жителей городов-миллионеров России в отношении проведения новогодних праздников" международной консалтинговой компании EY.

Девушка фотографирует дизайнерскую ель. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Сколько стоит встретить Новый год-2017
Согласно исследованию, каждый четвертый респондент собирается отправиться в экскурсионную поездку, при этом большая часть запланированных посещений придется на Россию, в частности Москву и Санкт-Петербург, а не зарубежные страны.

В декабре EY провела исследование предпочтений жителей 13 городов-миллионников России о ближайших новогодних праздниках. В нем приняли участие более 1500 человек.

"Новый год остается в России семейным праздником: 57% жителей городов-миллионеров планируют праздновать Новый год дома или у родственников. Данная категория более многочисленна среди людей с низким доходом (81%) и доходом ниже среднего (68%). 43% респондентов проведут новогодние праздники вне дома – в экскурсионной поездке (24%), на горнолыжном (7%) или приморском курорте (7%) либо в поездке с целью оздоровления (5%)", — отмечают в компании.

Куда на Новый год?

Среди тех, кто проведет новогодние праздники активно, вне зависимости от возраста и уровня дохода, наиболее популярен культурно-познавательный туризм. Так, поездку по России планируют 69% респондентов против 31%, выезжающих за рубеж. Доля решивших поехать за границу выше среди жителей столицы, отмечается в сообщении.

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
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Наиболее популярным направлением внутреннего туризма стали Москва и Санкт-Петербург — их посетят 28% респондентов. Туристов привлекают также города Золотого кольца (12%), морские курорты юга России (7%), Казань (7%) и Великий Устюг (5%). Респонденты также упоминали города Сибири, Урала и Центральной России.

Наиболее популярным направлением для зарубежной поездки на новогодние праздники является Европа, куда отправятся более 70% респондентов. При этом 9% опрошенных поедут в Северную Америку, 6% ‒ в Азию.

Планы на отпуск

Результаты исследования показали, что большая часть респондентов (75%) в предстоящем году планирует провести отпуск на территории России. "Доля таких респондентов выше среди жителей регионов: она достигает 84%, в то время как среди москвичей данный показатель равен 66%", — отмечают авторы исследования.

Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
Дед Мороз на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
Дети играют в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Молодые люди на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Новогодняя иллюминация в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Кондитерские изделия в витрине одного из кафе на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Рождественский базар на улице Петровка.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.
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Более 50% опрошенных, планирующих отдых на территории России, отправятся на морские курорты Юга России. Следующими по популярности направлениями для проведения отпуска в России являются Санкт-Петербург и Москва: поехать туда намерены 9%.

При этом россияне при выборе туристического направления наиболее чувствительны к общей стоимости поездки: 63% респондентов отметили важность данного фактора при выборе направления. Также для опрошенных имеют значение благоприятные климатические условия (58%) и возможность познакомиться с местными культурными и историческими достопримечательностями (43%).

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Большинство россиян ждут, что новый год будет лучше 2016-ого, показал опрос
Исследование предпочтений туристов, планирующих отпуск в наступающем году исключительно за границей, показало, что большинство из них (53%) планируют отправится в страны Средиземноморья. "Особой популярностью среди таких респондентов пользуются Испания, Италия и Греция, в меньшей степени – Турция, что связано с последними геополитическими событиями и ограничением воздушного сообщения со стороны России", — отмечают в компании.

"Египет после трагических событий 2015 года занимает одно из последних мест по популярности среди российских туристов: лишь 2% надеются на стабилизацию обстановки и официальное возобновление туристического потока в эту страну", — добавляют в EY.

Несмотря на ослабление курса рубля и существенное удорожание туристических поездок в еврозону, среди наиболее привлекательных для путешествий регионов по-прежнему остаются Западная и Восточная Европа (особенно популярны Франция, Германия и Чехия), свидетельствуют итоги исследования.

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