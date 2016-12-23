EY рассказала, где встретят Новый год жители городов-миллионников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Почти половина (43%) жителей городов-миллионников России планируют провести новогодние праздники вне дома, тогда как остальные, следуя традиции семейного праздника, будут отмечать его дома или у родственников, говорится в исследовании "Предпочтения и планы жителей городов-миллионеров России в отношении проведения новогодних праздников" международной консалтинговой компании EY.

Согласно исследованию, каждый четвертый респондент собирается отправиться в экскурсионную поездку, при этом большая часть запланированных посещений придется на Россию, в частности Москву и Санкт-Петербург, а не зарубежные страны.

В декабре EY провела исследование предпочтений жителей 13 городов-миллионников России о ближайших новогодних праздниках. В нем приняли участие более 1500 человек.

"Новый год остается в России семейным праздником: 57% жителей городов-миллионеров планируют праздновать Новый год дома или у родственников. Данная категория более многочисленна среди людей с низким доходом (81%) и доходом ниже среднего (68%). 43% респондентов проведут новогодние праздники вне дома – в экскурсионной поездке (24%), на горнолыжном (7%) или приморском курорте (7%) либо в поездке с целью оздоровления (5%)", — отмечают в компании.

Куда на Новый год?

Среди тех, кто проведет новогодние праздники активно, вне зависимости от возраста и уровня дохода, наиболее популярен культурно-познавательный туризм. Так, поездку по России планируют 69% респондентов против 31%, выезжающих за рубеж. Доля решивших поехать за границу выше среди жителей столицы, отмечается в сообщении.

Наиболее популярным направлением внутреннего туризма стали Москва и Санкт-Петербург — их посетят 28% респондентов. Туристов привлекают также города Золотого кольца (12%), морские курорты юга России (7%), Казань (7%) и Великий Устюг (5%). Респонденты также упоминали города Сибири, Урала и Центральной России.

Наиболее популярным направлением для зарубежной поездки на новогодние праздники является Европа, куда отправятся более 70% респондентов. При этом 9% опрошенных поедут в Северную Америку, 6% ‒ в Азию.

Планы на отпуск

Результаты исследования показали, что большая часть респондентов (75%) в предстоящем году планирует провести отпуск на территории России. "Доля таких респондентов выше среди жителей регионов: она достигает 84%, в то время как среди москвичей данный показатель равен 66%", — отмечают авторы исследования.

Более 50% опрошенных, планирующих отдых на территории России, отправятся на морские курорты Юга России. Следующими по популярности направлениями для проведения отпуска в России являются Санкт-Петербург и Москва: поехать туда намерены 9%.

При этом россияне при выборе туристического направления наиболее чувствительны к общей стоимости поездки: 63% респондентов отметили важность данного фактора при выборе направления. Также для опрошенных имеют значение благоприятные климатические условия (58%) и возможность познакомиться с местными культурными и историческими достопримечательностями (43%).

Исследование предпочтений туристов, планирующих отпуск в наступающем году исключительно за границей, показало, что большинство из них (53%) планируют отправится в страны Средиземноморья. "Особой популярностью среди таких респондентов пользуются Испания, Италия и Греция, в меньшей степени – Турция, что связано с последними геополитическими событиями и ограничением воздушного сообщения со стороны России", — отмечают в компании.

"Египет после трагических событий 2015 года занимает одно из последних мест по популярности среди российских туристов: лишь 2% надеются на стабилизацию обстановки и официальное возобновление туристического потока в эту страну", — добавляют в EY.

Несмотря на ослабление курса рубля и существенное удорожание туристических поездок в еврозону, среди наиболее привлекательных для путешествий регионов по-прежнему остаются Западная и Восточная Европа (особенно популярны Франция, Германия и Чехия), свидетельствуют итоги исследования.