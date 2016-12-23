Лужкову стало плохо после длительного авиаперелета, рассказал ректор МГУ

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал РИА Новости, что 80-летний экс-мэр Москвы Юрий Лужков, незадолго до этого осуществивший длительный авиаперелет, почувствовал себя плохо во время их личной встречи.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ. Источник в близком окружении Лужкова уточнил, что состояние бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается медиками как удовлетворительное, он находится в сознании.

"Сегодня у нас с ним была встреча, обсуждали его работу в области агронауки. Он почувствовал себя плохо, был простужен. Он был после длительного перелёта", — рассказал Садовничий.