"Яндекс.Новости" протестируют новые условия работы со СМИ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Новости" с понедельника начнут тестировать новые условия работы со СМИ в связи со вступлением с января 2017 года в силу закона о новостных агрегаторах, и в некоторых разделах агрегатора перестанут отображаться материалы партнеров, которые не подписали новое соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении компании.

"Команда "Яндекс.Новостей" начнет проверку процессов за несколько дней до конца года, чтобы переход не помешал работе сервиса", — поясняет компания. При этом в некоторых разделах новостного агрегатора будет приостановлен показ материалов партнеров, которые не подписали новое соглашение об информационном сотрудничестве.

Между тем, информация всех партнеров продолжит появляться в результатах поиска "Яндекс.Новостей" по релевантным запросам. Как только партнер подпишет новое соглашение и пришлет сервису копии необходимых документов, он сможет продолжить работу с "Яндекс.Новостями" в прежнем режиме. "Это правило будет действовать и до, и после вступления закона в силу", — отметили в компании.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня подписал закон об особенности распространения информации новостными интернет-агрегаторами, посещаемость которых превышает 1 миллион пользователей в сутки. Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны проверять достоверность "общественно значимой" информации до ее распространения и удалять ее по предписанию Роскомнадзора. При этом они не будут нести ответственность за распространение недостоверной информации в случае, если она является дословным цитированием СМИ.

Кроме того, владельцем новостного агрегатора может быть только российское юрлицо или гражданин РФ, агрегаторы должны будут хранить в течение полугода распространенную ими информацию, сведения об источнике ее получения и сроках распространения, а также будут обязаны обеспечить доступ к этой информации Роскомнадзору, который будет вести реестр новостных агрегаторов.

Агрегатор уже дважды предупреждал партнеров о смене условий сотрудничества — в октябре и ноябре. Принципы работы "Яндекс.Новостей" и базовые требования к партнерам остались прежними, появились только юридические дополнения. Условия сотрудничества с сервисом могут измениться, поскольку автоматический новостной агрегатор в принципе не может проверять сотни тысяч сообщений от внешних редакций.