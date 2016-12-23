Представитель Лужкова опроверг информацию о его клинической смерти

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представитель Юрия Лужкова Геннадий Теребков опроверг как "абсолютно недостоверные" сообщения о клинической смерти, которую якобы пережил 80-летний экс-градоначальник, а равно информацию об "экстренной" госпитализации.

Жизнь Лужкова вне опасности, заявил Теребков РИА Новости.

Как уточняет источник в близком окружении экс-мэра, состояние его здоровья оценивается медиками как удовлетворительное, Лужков в сознании.

В пятницу он почувствовал себя плохо еще до посещения библиотеки МГУ и планировал позднее проконсультироваться с врачами. Однако во время встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим Лужкову стало хуже. По предположению ректора, экс-мэр был простужен и утомлен длительным авиаперелетом.

Источник в медицинских кругах в свою очередь добавил, что проблема была связана с пониженным давлением.

Наконец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин через Twitter сообщил, что госпитализация Лужкова с первых минут — на контроле властей.