Источник рассказал о состоянии Лужкова

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Состояние бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается медиками как удовлетворительное, он находится в сознании, заявил РИА Новости источник в близком окружении Лужкова.

"Юрий Михайлович чувствует себя нормально и находится в сознании", — подчеркнул он.

Собеседник РИА Новости рассказал, что Лужков чувствовал себя в пятницу неважно еще до встречи в МГУ и планировал проконсультироваться с врачами.

"Однако во время встречи его состояние немного ухудшилось. Решили перестраховаться и обратиться к медикам прямо сейчас", — отметил он.

Источник в медицинских кругах в свою очередь добавил, что проблема была связана со снижением давления.