Библиотеки нужно превращать в мультимедийные центры, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Библиотеки необходимо превращать мультимедийные центры с книгами и интернетом, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Нужно библиотеки превращать в новые такие мультимедийные центры: и с книгой, и с интернетом. Разумеется, так же, как и по многим другим чувствительным вопросам, мы должны уделять этому больше внимания — не только на федеральном, но прежде всего это уровень ответственности регионов и муниципалитетов. Там, если нужна будет дополнительная помощь из федерального уровня, то это можно подумать, нужно только решить, какая", — сказал Путин.

"Что касается библиотек вообще и тем более детской литературы, здесь я с вами согласен, мы пытаемся возродить библиотеки в целом, но на новой базе, потому что просто так прийти и перелистывать книжки, это очень интересно, очень важно. Чтобы почувствовать, подержать книгу, посмотреть иллюстрации даже, текст, чтобы был перед глазами. Современные носители информации — они вытесняют, конечно, книгу, это очевидно, но нужно добиться, чтобы и на современных носителях был нужный контент, который особенно был бы востребован при воспитании молодого поколения, при воздействии на души детей, при формировании их взглядов, отношения к жизни", — добавил президент.

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