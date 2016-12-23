Пресс-секретарь Лужкова рассказал о его самочувствии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Жизнь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вне опасности, сообщил РИА Новости его представитель Геннадий Теребков, комментируя сообщения СМИ об экстренной госпитализации 80-летнего Лужкова в одной из подмосковных больниц.

"Его жизни ничего не угрожает. Он не находится в Лапино, как писали некоторые", — сказал Теребков, отказавшись правда, уточнить, где сейчас экс-градоначальник на самом деле.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был отправлен в отставку тогдашним президентом Дмитрием Медведевым из-за утраты доверия, возглавив затем факультет управления крупными городами Международного университета в Москве. Он также является почетным профессором МГУ и нескольких российских и зарубежных вузов.

На последних выборах в Госдуму Лужков был доверенным лицом кандидата в депутаты от КПРФ адмирала Владимира Комоедова. В сентябре экс-мэр получил орден "За заслуги перед отечеством" IV степени, став его полным кавалером.